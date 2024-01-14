Джеймс Макэвой снова сыграет Профессора Икс только при двух условиях

Недавно Джеймс Макэвой пообщался с журналистами издания Entertainment Tonight. В ходе разговора представители издания спросили актёра, собирается ли он возвращаться во вселенную Marvel в роли Профессора Икс.

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По словам Макэвоя, он согласится только при условии, что представители Marvel сами свяжутся с ним и предоставят хороший сценарий.

Что бы я ни сказал, это вызовет у меня проблемы… Я не общался с ними (представителями Marvel). Если они захотят, чтобы я вернулся, им стоит поговорить со мной. Также нужен хороший сценарий.