Умер актер из «Елок« Адылбек Атыхаев

Скончался актер Адылбек Атыхаев, сыгравший дворника в "Елках". Об этом сообщает агрегатор kino-teatr.ru. Причины смерти актера не уточняются, известно, что она наступила 12 января.

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Информацию подтверждает и Telegram-канал Bazelevs. Уточняется, что Адылбек посвятил более 20 лет жизни работе в этой кинокомпании. В Bazelevs выразили соболезнования родным, близким и друзьям актера. "Пусть каждый из нас сохранит в сердце теплые воспоминания об Адыле. Cветлая ему память!", - говорится в сообщении.