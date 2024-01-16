Анна Пересильд объяснила свое понимание любви

Анна Пересильд стала знаменитой после роли в криминальной драме «Слово пацана. Кровь на асфальте». Там молодая актриса сыграла Айгуль. Сейчас актеры картины на пике популярности и поклонники часто интересуются подробностями их личной жизни.

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Дочь актрисы Юлии Пересильд дала интервью Лауре Джугелии. Анна призналась, что влюблена на данный момент. По словам актрисы, молодой человек не знает о ее чувствах. «Мое сердце сейчас занято, но человек не знает об этом, мы не в отношениях пока, сказала 14-летняя девушка.