Анна Пересильд объяснила свое понимание любви
Анна Пересильд стала знаменитой после роли в криминальной драме «Слово пацана. Кровь на асфальте». Там молодая актриса сыграла Айгуль. Сейчас актеры картины на пике популярности и поклонники часто интересуются подробностями их личной жизни.
Дочь актрисы Юлии Пересильд дала интервью Лауре Джугелии. Анна призналась, что влюблена на данный момент. По словам актрисы, молодой человек не знает о ее чувствах. «Мое сердце сейчас занято, но человек не знает об этом, мы не в отношениях пока, сказала 14-летняя девушка.
Анна добавила, что в ее понимании любовь – это когда человек идеален и ты не видишь в нем изъянов. Ранее девочка рассказала, с какого дубля сняли сцену поцелуя с ее участием. Оказалось, что это был первый опыт артистки.