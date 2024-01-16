Повторила судьбу героини: почему пропала с экранов Елена Сафонова

В одночасье актриса стала настоящей звездой, доказав, что необычная внешность иногда становится особым плюсом для карьеры. Но сейчас Елена Сафонова почти полностью пропала с экранов, на это у знаменитости были свои причины.

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Мечты о кино

Елена Сафонова с детства знала, куда должна вести ее дорога: отец девочки был популярным актером. Ее очаровывал мир искусства, съемки, суета площадок. Поэтому после школы Сафонова решила поступать в театральный вуз, но пройти творческий конкурс удалось лишь с третьего раза — Елена поступила во ВГИК, но учеба в столице быстро ее разочаровала.

Актриса вернулась в родной город и поступила в местный институт, а потом начала работать в театре. Но сцена никогда не была главной целью Елены, она мечтала о кино и ждала своего звездного часа. Он настал в 1985 году, когда на экраны вышел фильм «Зимняя вишня». Для советского кино лента была совершенно нетипичной: обычно любовниц в фильмах изображали роковыми разлучницами, но на этот раз показали, что это обычные, любящие женщины, которые надеются и ждут.

Кстати, роль в «Зимней вишне» должна была достаться не Сафоновой, а Наталье Андрейченко. Но звезда «Мэри Поппинс» в последний момент от участия отказалась.

Русская в Париже

Успех «Зимней вишни» и второго значимого для Елены фильма «Очи черные» подарил ей возможность выезжать за границу. Окрыленная, она отправилась в Париж. Но в Европе Сафонова не смогла найти себя, хотя снималась у местных режиссеров. Всего через пять лет Сафонова вернулась в Россию и продолжила работать.

Правда, снималась и принимала предложения режиссеров все реже. Она и сейчас иногда появляется в сериалах и оберегает свою личную жизнь от посторонних глаз.

А в романтической жизни Сафоновой всегда кипели страсти. Шесть лет она была в отношениях с актером Виталием Юшковым, но роман оборвался, когда Елена встретила бизнесмена из США. С ним она повторила судьбу своей легендарной героини из «Зимней вишни»: мужчина был женат, а Сафонова на несколько лет превратилась в его любовницу.