Повторила судьбу героини: почему пропала с экранов Елена Сафонова

Повторила судьбу героини и сбежала из Парижа: почему пропала с экранов Елена Сафонова
В одночасье актриса стала настоящей звездой, доказав, что необычная внешность иногда становится особым плюсом для карьеры. Но сейчас Елена Сафонова почти полностью пропала с экранов, на это у знаменитости были свои причины.
Мечты о кино
Елена Сафонова с детства знала, куда должна вести ее дорога: отец девочки был популярным актером. Ее очаровывал мир искусства, съемки, суета площадок. Поэтому после школы Сафонова решила поступать в театральный вуз, но пройти творческий конкурс удалось лишь с третьего раза — Елена поступила во ВГИК, но учеба в столице быстро ее разочаровала.
Актриса вернулась в родной город и поступила в местный институт, а потом начала работать в театре. Но сцена никогда не была главной целью Елены, она мечтала о кино и ждала своего звездного часа. Он настал в 1985 году, когда на экраны вышел фильм «Зимняя вишня». Для советского кино лента была совершенно нетипичной: обычно любовниц в фильмах изображали роковыми разлучницами, но на этот раз показали, что это обычные, любящие женщины, которые надеются и ждут.
Кстати, роль в «Зимней вишне» должна была достаться не Сафоновой, а Наталье Андрейченко. Но звезда «Мэри Поппинс» в последний момент от участия отказалась.
Русская в Париже
Успех «Зимней вишни» и второго значимого для Елены фильма «Очи черные» подарил ей возможность выезжать за границу. Окрыленная, она отправилась в Париж. Но в Европе Сафонова не смогла найти себя, хотя снималась у местных режиссеров. Всего через пять лет Сафонова вернулась в Россию и продолжила работать.
Правда, снималась и принимала предложения режиссеров все реже. Она и сейчас иногда появляется в сериалах и оберегает свою личную жизнь от посторонних глаз.
А в романтической жизни Сафоновой всегда кипели страсти. Шесть лет она была в отношениях с актером Виталием Юшковым, но роман оборвался, когда Елена встретила бизнесмена из США. С ним она повторила судьбу своей легендарной героини из «Зимней вишни»: мужчина был женат, а Сафонова на несколько лет превратилась в его любовницу.
Помог выбраться из сложного романа актрисе французский ухажер, она вышла замуж за иностранца и с ним уехала в Париж. Там Елена родила сына, но супруг настаивал на том, чтобы Сафонова закончила актерскую карьеру и полностью посвятила себя семье. Знаменитость попыталась отказаться от работы, но ее сердце требовало творчества. Елена решила вернуться в Россию. Сына до совершеннолетия ей вывести не дали, мальчик остался в Париже.