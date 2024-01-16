Дочка Пересильд хочет доказать, что она все может без мамы и папы
Юная актриса Анна Пересильд родилась в семье актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя. С малых лет она снимается в фильмах. Но особую популярность она приобрела после съемок в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», где сыграла одну из главных ролей, ученицу 8 класса Айгуль, покончившую жизнь самоубийством. Публика уверена, что Анна попала в кино только благодаря своим родителям. Девушка призналась, что ей обидно слышать такие слова в своей адрес.
Анна Пересильд отметила, что ее часто ассоциируют с мамой и папой.
«Это не очень приятно, когда про тебя пишут „дочка Юли Пересильд“, то есть не имя мое называют, а просто „дочка“, — жалуется актриса.
Девушка призналась, что ей непросто даются желаемые роли и приходится прикладывать немало усилий. С помощью родителей она без проблем может попасть на закрытые мероприятия, светские вечеринки, кинофестивали. А вот на кинопробах Юлия Пересильд и Алексей Учитель никакого влияния не имеют.
«Такое бывает, что мне говорят: “Понятно, как ты всего достигла”. Я не буду скрывать, это все равно неприятно. И ты в моменте пытаешься доказать, что в кино так не бывает, что у тебя известные родители и поэтому ты тут снимаешься. Наверно, это просто не понять зрителю”, – отметила Анна.
В школе Пересильд-младшей тоже не всегда легко. Дело в том, что с обвинениями она нередко сталкивается в учебное время, но на конфликт не идет. Родители еще в детстве объяснили девочке, что если вступать в конфликт, то будет только хуже. Кстати, больше всего обсуждений вызвала сцена с поцелуем в сериале “Слово пацана”. Анна спокойно относится к хейту и старается не обращать внимания.