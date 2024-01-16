Дочка Пересильд хочет доказать, что она все может без мамы и папы

Юная актриса Анна Пересильд родилась в семье актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя. С малых лет она снимается в фильмах. Но особую популярность она приобрела после съемок в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», где сыграла одну из главных ролей, ученицу 8 класса Айгуль, покончившую жизнь самоубийством. Публика уверена, что Анна попала в кино только благодаря своим родителям. Девушка призналась, что ей обидно слышать такие слова в своей адрес.

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Анна Пересильд отметила, что ее часто ассоциируют с мамой и папой.

«Это не очень приятно, когда про тебя пишут „дочка Юли Пересильд“, то есть не имя мое называют, а просто „дочка“, — жалуется актриса.

Девушка призналась, что ей непросто даются желаемые роли и приходится прикладывать немало усилий. С помощью родителей она без проблем может попасть на закрытые мероприятия, светские вечеринки, кинофестивали. А вот на кинопробах Юлия Пересильд и Алексей Учитель никакого влияния не имеют.

«Такое бывает, что мне говорят: “Понятно, как ты всего достигла”. Я не буду скрывать, это все равно неприятно. И ты в моменте пытаешься доказать, что в кино так не бывает, что у тебя известные родители и поэтому ты тут снимаешься. Наверно, это просто не понять зрителю”, – отметила Анна.