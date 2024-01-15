Почему звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый срывается на коллег

«Человек критикует, чтобы кого-то сделать плохим. А если человек плохой, то он на его фоне какой? Правильно, хороший. Есть еще одна причина, по которой люди критикуют. Проще заметить негативное в другом, чем заметить это в себе. Мы замечаем в других то, чего не хотим видеть в себе. Так нам и проще, и легче», — поделилась Татьяна Василькова с изданием VOICE.