Почему звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый срывается на коллег
Актер Никита Кологривый из сериала «Слова пацана. Кровь на асфальте» раскритиковал многих актеров российской киноиндустрии, в числе которых были как Данила Козловский, так и Саша Бортич. Психолог Татьяна Василькова объяснила поведение артиста.
По словам специалиста, есть вероятность, что звезда российского сериала в своих интервью транслирует мнение кого-то из родных. Таким образом он может пытаться неосознанно «соединиться с кем-то из родственников». Также психолог не исключает тему самоутверждения за счет других.
«Человек критикует, чтобы кого-то сделать плохим. А если человек плохой, то он на его фоне какой? Правильно, хороший. Есть еще одна причина, по которой люди критикуют. Проще заметить негативное в другом, чем заметить это в себе. Мы замечаем в других то, чего не хотим видеть в себе. Так нам и проще, и легче», — поделилась Татьяна Василькова с изданием VOICE.
Ранее стало известно, что дочь Юлии Пересильд Анна прорабатывала с психологом звездную болезнь. Молодая актриса боялась «подхватить» ее, поэтому срочно приняла меры.