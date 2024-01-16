Суну и Абидина из турецкого сериала «Зимородок» заподозрили в романе
Героев популярного турецкого сериала «Зимородок» Суну, которую сыграла актриса Берил Позам, и Абидина, роль которого исполнил Эрсин Арыджи, ненадолго свели по сюжету, однако позже сценаристы решили не продолжать эту любовную линию. Однако за пределами съемочной площадки пара все же сблизилась.
Известно, что актеры вместе отдыхают после напряженного рабочего графика. Так, Позам и Арыджи поделились в соцсетях снимками, снятыми в один и тот же день и в одинаковых локациях в Риме. Таким образом поклонники знаменитостей окончательно убедились в том, что коллеги по цеху встречаются.
Драма «Зимородок» покорила зрителей по всему миру, проект даже затмил культовый ромком «Постучись в мою дверь» и стал одним из самых просматриваемых в 2023 году. За судьбы главных героев переживали миллионы людей, поэтому, когда создатели франшизы заявили о долгожданном втором сезоне, поклонники возликовали. Однако продолжение истории, которое стартовало в эфире осенью 2023 года, разочаровало многих зрителей. «Вечерняя Москва» выясняла с экспертом, почему второй сезон семейной драмы оказался не так популярен.