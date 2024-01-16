Суну и Абидина из турецкого сериала «Зимородок» заподозрили в романе

Героев популярного турецкого сериала «Зимородок» Суну, которую сыграла актриса Берил Позам, и Абидина, роль которого исполнил Эрсин Арыджи, ненадолго свели по сюжету, однако позже сценаристы решили не продолжать эту любовную линию. Однако за пределами съемочной площадки пара все же сблизилась.

© Вечерняя Москва

Известно, что актеры вместе отдыхают после напряженного рабочего графика. Так, Позам и Арыджи поделились в соцсетях снимками, снятыми в один и тот же день и в одинаковых локациях в Риме. Таким образом поклонники знаменитостей окончательно убедились в том, что коллеги по цеху встречаются.