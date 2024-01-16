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Суну и Абидина из турецкого сериала «Зимородок» заподозрили в романе

Героев популярного турецкого сериала «Зимородок» Суну, которую сыграла актриса Берил Позам, и Абидина, роль которого исполнил Эрсин Арыджи, ненадолго свели по сюжету, однако позже сценаристы решили не продолжать эту любовную линию. Однако за пределами съемочной площадки пара все же сблизилась.

Суну и Абидина из турецкого сериала «Зимородок» заподозрили в романе
© Вечерняя Москва

Известно, что актеры вместе отдыхают после напряженного рабочего графика. Так, Позам и Арыджи поделились в соцсетях снимками, снятыми в один и тот же день и в одинаковых локациях в Риме. Таким образом поклонники знаменитостей окончательно убедились в том, что коллеги по цеху встречаются.

Драма «Зимородок» покорила зрителей по всему миру, проект даже затмил культовый ромком «Постучись в мою дверь» и стал одним из самых просматриваемых в 2023 году. За судьбы главных героев переживали миллионы людей, поэтому, когда создатели франшизы заявили о долгожданном втором сезоне, поклонники возликовали. Однако продолжение истории, которое стартовало в эфире осенью 2023 года, разочаровало многих зрителей. «Вечерняя Москва» выясняла с экспертом, почему второй сезон семейной драмы оказался не так популярен.

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