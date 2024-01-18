Умер заслуженный артист РФ Александр Вонтов

Ему было 73 года. «Он навсегда останется в наших сердцах. Известие о его уходе — тяжелейший удар для нас», — говорится в сообщении Театра имени В.Ф. Комиссаржевской в Санкт-Петербурге, где актёр служил с 1977 года и сыграл более 80 ролей.Также Вонтов снимался в кино и сериалах. Он исполнил роль Иосифа Сталина в фильмах «Зоя», «Алмазы Сталина», «Всё началось в Харбине», «Чапай с нами». Среди последних работ актёра — фильм «Салют-7», сериалы «Звёзды и лисы» и «Мельник».О дате и месте прощания будет объявлено дополнительно.