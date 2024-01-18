Топ-7 самых эффектных болливудских актрис

Индийские актрисы продолжают завоевывать сердца по всему миру не только своим талантом, но и невероятными внешними данными. Для многих они становятся эталоном красоты, стиля и роскоши, а их появление на экранах всегда ждут с большим нетерпением. Мы подобрали семь самых эффектных актрис Болливуда, которые приковывают к себе взгляды и способны свести с ума весь мир.

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Дипика Падукон

До начала актерской карьеры Дипика профессионально играла в бадминтон, но идея всю жизнь посвятить себя большому спорту никогда не привлекала девушку. Поэтому в возрасте 17 лет Падукон решила стать актрисой. Ее дебют в Болливуде состоялся в фильме «Ом Шанти Ом», картина сразу покорила сердца не только зрителей, но и кинокритиков.

Сегодня Дипика является одной из самых востребованных и высокооплачиваемых индийских актрис, популярность которой растет с каждым годом, причем не только на родине. Роль в голливудской картине «Три икса: Мировое господство» принесла Падукон всемирную славу, а участие в кассовых фильмах «Патхан» и «Солдат» только подтвердило ее статус одной из главных актрис Индии. Поклонники актрисы смогут увидеть ее в новом фильме «Истребитель», премьера которого состоится 25 января. В картине Дипика сыграла главную роль вместе с одним из самых красивых актеров Болливуда, Ритиком Рашаном.

Амрита Айер

Амрита дебютировала в кино совсем с небольшой ролью, но вскоре сыграла главную героиню, получив за это номинацию на индийскую кинопремию SIIMA Awards. Прорывом для Амриты стало участие в спортивной драме «Бигил», где она играла капитана футбольной команды, поработав на одной площадке с известным индийским актером Виджаем.

В этом фильме Айер поразила всех своими спортивными навыками, в одном из интервью актриса призналась, что всегда интересовалась спортом, а в юности играла в футбол и баскетбол. Одной из ее последних работ стал фильм «Хануман», премьера которого состоится в России 18 января.

Приянка Чопра-Джонас

Всемирно известная индийская актриса, которая смогла покорить Голливуд. В начале своей карьеры девушка много работала, снималась в 2-3 фильмах в год, но далеко не все картины были коммерчески успешными. Известность ей принес индийский фильм «Любовь над облаками», за роль в котором актриса была удостоена престижной национальной премии Filmware Award.

Удачно сложилась карьера Чопры и в США. Девушка стала первой индийской актрисой, получившей главную роль в американском сериале «База Куантико», а снявшись в фильме «Спасатели Малибу», к ней пришел всемирный успех и множество наград, например, People’s Choice Awards. В 2016 году журнал Time включил ее в список топ-100 самых влиятельных людей мира, а в 2017 и 2018 Приянка попала в список 100 самых влиятельных женщин Forbes.

Мрунал Тхакур

Успешная индийская модель и актриса с детства увлекалась актерским мастерством и мечтала об известности. Ее карьера началась с телевизионных мыльных опер и шоу, уже тогда талант и красоту девушки заметили, и она довольно быстро стала популярной у телезрителей. Сейчас Мрунал не только снимается в фильмах, но и является лицом брендов косметики, украшений и одежды, регулярно появляется в глянце.

Вместе с Деми Мур и Фридой Пинто Мрунал снялась в индо-американском фильме «С любовью, Соня», сыграв главную героиню, которая столкнулась с ужасами торговли людьми, существующими и в наше время. Также среди наиболее значимых и успешных работ актрисы — спортивная драма «Джерси», биографические ленты «Супер 30» и «Операция «Batla House», а также мелодрама «Привет, пап», показывающая трогательную историю взаимоотношений между шестилетней девочкой и ее отцом.

Айшвария Рай-Баччан

В детстве Айшвария мечтала стать врачом и вовсе не думала о звездной карьере, но когда случайно на нее обратили внимание модельные агенты девушка решила принять участие в конкурсе «Мисс мира», и победила. После этого триумфа на Рай посыпались предложения от брендов и режиссеров, и сегодня Айшвария — самая известная в мире индийская фотомодель и актриса.

Ее красота и знание языков помогли ей утвердиться не только в индийской киноиндустрии, но и в Голливуде, где актриса снималась в таких картинах, как «Гордость и предубеждение», «Розовая пантера 2», «Принцесса специй», «Последний легион», «Астерикс и Обеликс на Олимпийских играх».

Айшвария стала первой индийской актрисой, вошедшей в состав членов жюри Каннского кинофестиваля, а также первой женщиной из Индии, чья фигура появилась в музее мадам Тюссо.

Катрина Каиф

Катрина родилась в Гонконге, но вместе с семьей постоянно переезжала из страны в страну. Юность будущей актрисы прошла в Лондоне, где она работала моделью. На одном из показов ее заметил индийский режиссер и предложил ей роль в кино. Первые фильмы, в которых снималась девушка, не имели успеха, кроме того, она плохо знала хинди, что мешало ей участвовать в перспективных проектах.

Все изменилось после выхода фильмов «Как я полюбил» и «Намасте Лондон», именно с этими работами к Катрине пришла известность и любовь публики. Эти же картины также помогли актрисе найти свое амплуа: впоследствии она часто снималась в боевиках, играла роли смелых и сильных героинь-спецагентов.

Наиболее известными ее работами стали роли в фильме «Байкеры 3», а также в трилогии о супер-шпионах Тигре и Зое («Жил-был тигр», «Тигр жив» и «Тигр 3»), где она сыграла главную роль вместе с популярнейшим актером Болливуда Салманом Ханом.

Кангана Ранаут

Попробовав себя в качестве модели Кангана поняла, что в этой сфере мало места для творчества, поэтому решила посвятить себя актерскому мастерству. По словам Ранаут, она с детства была упрямой и непокорной, поэтому и как актриса часто выбирала роли сильных и противоречивых женщин. Начиная с дебюта, фильма «Гангстер», Кангана не раз удостаивалась престижных премий за свою игру.