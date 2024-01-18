Актер Копейкин признался, что после "Слова пацана" ему часто пишут поклонницы

Актер Вячеслав Копейкин, который сыграл Валеру Турбо в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», признался, что после выхода картины ему часто пишут поклонницы. Об этом он рассказал в беседе с kp.ru.

© Кадр из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте"

«Мне часто пишут поклонницы в соцсетях — замуж зовут и жениться — да куда только не зовут, на самом деле. Мог бы я встречаться с поклонницей? Не знаю, не думал об этом. И я не разделяю на категории. А девушки у меня сейчас нет», — сообщил Копейкин.

Актер уточнил, что ему нравятся светловолосые девушки. Однако для него важнее всего душа, добавил он.

Копейкин также отметил, что не всегда считает себя красивым. По его словам, как и у остальных, у него бывают «загоны» относительно своей внешности.

«Но со стороны наблюдателя я понимаю, что не лишен приятной внешности», — рассказал артист.

В конце декабря Вячеслав Копейкин намекнул в своем Telegram-канале, что проект не получит второй сезон, словами «ничто не вечно под луной» и «все хорошее имеет свой конец». Он подчеркнул, что проект дал ему очень много полезных для профессии знаний. По словам артиста, этот период стал крайне значимой частью его жизни.