Слава Копейкин из «Слова пацана» рассказал о драках

Актер Слава Копейкин, известный по роли Турбо в сериале «Слово пацана», рассказал, что однажды его избили из-за женщины. Кроме этого, артист признался, что немного удивлен вниманием к своей персоне.

© Кадр из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте"

По словам 24-летней звезды, в социальных сетях он ежедневно получает сотни сообщений от фанаток, которые объясняются ему в чувствах и предлагают начать встречаться и даже пойти под венец, сообщает издание «Комсомольская правда».

«Мне часто пишут поклонницы в соцсетях — замуж зовут, и жениться — да куда только не зовут, на самом деле. Мог бы я встречаться с поклонницей? Не знаю, не думал об этом. И я не разделяю на категории. А отношений у меня сейчас нет», — объяснил актер, добавив, что ему нравятся светловолосые девушки.

Однако, как признался в интервью Копейкин, внешность для него не главное. Чаще всего он смотрит на душу и то, чтобы с пассией у него случился так называемый «мэтч».

На вопрос журналистов о том, дрался ли артист в реальной жизни, как в сериале, Слава ответил отрицательно.

«Я никогда в жизни не дрался. А меня били из-за женщины. Это была ревность (со стороны другого парня). Я понял, что это не приведет ни к чему хорошему», — признался артист.