Против звезды «Триггера» возбудили уголовное дело

Shot: против актера Руденко возбудили уголовное дело за хранение наркотиков.

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Против российского актера Анатолия Руденко возбудили уголовное дело по статье о незаконном хранении наркотиков без цели сбыта. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, актера, которому грозит до трех лет тюрьмы, отпустили под обязательство о явке.

Руденко был задержан вечером 17 января. Актер сильно занервничал, когда сотрудники полиции остановили его машину. Тогда правоохранители осмотрели Руденко и обнаружили, что он приклеил скотчем к паху пакетик, внутри которого было 0,57 грамма мефедрона.

Артиста доставили в ОВД Пресненского района столицы, где он объяснил, что нашел пакет на улице и принял за отраву для собак. Позже он узнал, что внутри наркотики, но не стал ни избавляться от них. Кроме того, уточнял актер, он не планировал продавать наркотики.

Российская актриса Любовь Руденко, мать актера, назвала фейком обвинения в адрес сына.