Никита Кологривый получил широкую известность после сериала «Слово пацана: кровь на асфальте», где он сыграл криминального авторитета. В этот же период с участием актера вышел фильм «По щучьему велению», где тот исполнил роль простодушного Емели.

О том, как Никита Кологривый готовится к ролям, он рассказал изданию VModeOnline.

Перед беседой с журналистами издания актер не стал запрашивать список вопросов, которые будут заданы на интервью. Это очень необычно, потому как традиционно звезды хотят понимать, о чем их будут спрашивать журналисты.

Никита Кологривый объяснил, что никогда не готовится ко встрече с прессой. А также рассказал о том, как он подходит ко своим ролям.

«Я никогда не готовлюсь к интервью. К ролям, кстати, тоже. Мне всегда есть что сказать. Я просто подбираю жизненные ситуации под роли, вот и все», — признался артист.