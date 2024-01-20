Звезды «Слово пацана» в ретрообразах снялись для обложки журнала

Российские актеры Рузиль Минекаев и Анна Пересильд, сыгравшие Марата и Айгуль в нашумевшем сериале "Слово пацана", украсили обложки нового номера журнала "Москвичка". Снимки обложек появились в Telegram-канале.

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Анна Пересильд позировала в ретрообразе: белом топе, золотых шортах и жакете с мужского плеча. Ей также сделали укладку с завивкой и макияж с красной помадой. Рузиль Минекаев был одет в синие джинсы и белую майку.

«Мы поговорили с ними о больших планах на будущее и внезапно свалившейся на них славе. Внутри издания с Анной — подробное интервью с актрисой, большая каверстори Рузиля прячется под обложкой с ним», — говорится на сайте издания.

21 декабря 2023 года вышел в сеть последний эпизод сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", серию можно посмотреть в онлайн-кинотеатрах Wink и Start. Крыжовников принял решение переснять две последние серии проекта после того, как в сеть утекли седьмая и восьмая серии. Он мотивировал свое решение желанием внести некоторые изменения.

В конце декабря режиссер Жора Крыжовников в своем Instagram намекнул, что шоураннеры "Слово пацана" обсуждают второй сезон проекта.