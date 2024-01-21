Актер из фильма "ДМБ" Bиталий Вашедский умер в возрасте 58 лет

Советский и российский артист театра и кино Виталий Вашедский скончался в возрасте 58 лет. Информация об этом 21 января появилась на сайте московского "Театра на Таганке", где актер играл с 2000 года.

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В опубликованном некрологе говорится, что Виталий Евгеньевич был всецело предан своей профессии. Умер 20 января на 59-м году жизни. Причина смерти не называется. О дате и месте прощания сообщат позже.

"Выражаем соболезнования семье, друзьям и коллегам Виталия Евгеньевича. Светлая память!", - говорится в некрологе.

Вашедский родился в городе Ступино (Московская область) 19 октября 1965 года. В 1990 году окончил актерский факультет ГИТИСа, а еще через восемь лет - режиссерский факультет ВГИК имени Герасимова.

За 40 лет он снялся в огромном количестве фильмов и сериалов: "ДМБ", "Вирус", "Последний мент", "След", "Фантом", "Сделано в СССР", "Савва Морозов", "В тумане", "Пропавшие без вести". На его счету более 90 работ.

Что касается спектаклей, самые известные с его участием - "Мастер и Маргарита", "ВВС", "Четыре тоста за Победу".