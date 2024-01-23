Риз Уизерспун продемонстрировала, как ест снег

Риз Уизерспун активно ведет свои социальные сети и охотно делится с поклонниками интересными фактами своей частной жизни, рассказывает о книгах, важных событиях и делится лайфхаками. К примеру, как приготовить вкусный кофейный напиток.

Риз Уизерспун сняла для социальных сетей вирусный ролик, в котором показывает как приготовить необычный кофейный напиток.

Первое, что делает звезда Голливуда — отправляется во двор своего дома с двумя чашками в руках. Оказавшись у засыпанной снегом машины, спрятанной в чехол, актриса набрала с нее снега в обе кружки. Принеся снег домой, Риз щедро залила его сиропом и добавила холодный кофе. Уизерспун уверяет — получилось безумно вкусно.

Ролик актрисы набрал миллионные просмотры, но критики в адрес кинодивы было немало. Блондинке напоминали, и что есть снег опасно для здоровья, но Риз деликатно ответила, что человек живет лишь один раз, так отчего бы ему не попробовать как можно больше всего? Уизерспун также назвала себя продуктом своего поколения.

«Я выросла, не пив фильтрованную воду. Мы пили воду из-под крана. На самом деле мы приникали ртом к струе воды из крана, а потом иногда, например, летом, когда было жарко, мы пили из шланга», — погрузилась в воспоминания актриса.

А вы помните те чудесные, но уже такие далекие времена?