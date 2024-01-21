Сильвестр Сталлоне работает над "Неудержимыми 5"

Актер Дольф Лундгрен, сыгравший Гуннара Йенсена в франшизе "Неудержимые", рассказал, что Сильвестр Сталлоне работает над пятой частью проекта. И это несмотря на провалившихся в прокате "Неудержимых 4".

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В интервью для Screen Rant Лундгрен признает, что у фильма "действительно не было хорошего сценария". Сильвестр Сталлоне, который написал сценарий и снял самых первых "Неудержимых" - в этот раз никак не участвовал в создании ленты.

"Он просто сыграл в нем персонажа. Когда он отвечает за проект - его качество будет действительно хорошим, оно не опустится ниже определенного уровня", - отметил актер.

Кроме того, режиссера фильма сменили буквально за месяц до съемок.

Лундгрен признался, что разочарован тем, как "Неудержимые 4" были встречены публикой. Свою роль сыграла и неудачная дата релиза - фильм выпустили в самый разгар прошлогодней забастовки актеров и сценаристов, и у него не было достойной промо-компании с главными звездами, считает актер.

В мировом прокате "Неудержимые 4" собрали чуть больше 50 млн долларов при бюджете в 100 млн.