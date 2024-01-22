Умер актер из «Джентльмен-шоу»

В Одессе умер известный украинский актер из программы «Джентльмен-шоу» Евгений Хаит. Об этом сообщил шоумен Олег Филимонов в соцсети Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

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Хаит родился в семье легендарного игрока КВН и известного писателя-сатирика Валерия Хаита. Кроме того, Евгений — родной брат актера и одного из основателей театра «Квартет И» Ростислава Хаита.

Также Евгений Хаит известен как сценарист программы «Голые и смешные» и один из создателей передачи «Камера смеха».