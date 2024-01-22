Умер актер сериала «Беверли-Хиллз 90210» Дэвид Гэйл
Американский актер Дэвид Гейл, известный по ролям в сериалах «Беверли-Хиллз 90210» и «Порт Чарльз», умер в возрасте 58 лет. О кончине артиста в социальных сетях сообщили его сестра Кэти Колменарес и друг Питер Ферриеро, пишет DailyMail.
Причина смерти Дэвида Гейла пока не разглашается.
«В моей жизни почти не было дня, когда бы ты не был рядом со мной, всегда моя опора, всегда мой лучший друг, готовый столкнуться лицом к лицу с чем угодно и кем угодно. Буду скучать каждую секунду каждого дня», — написала Кэти Колменарес.
В «Беверли-Хиллз 90210» Гейл появился в 8 эпизодах, исполнив роль Стюарта Карсона, жениха Бренды Уолш (Шеннон Доэрти). А в сериале «Порт Чарльз» актер сыграл доктора Джо Скэнлона.
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