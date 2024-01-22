Умер актер сериала «Беверли-Хиллз 90210»

«В моей жизни почти не было дня, когда бы ты не был рядом со мной, всегда моя опора, всегда мой лучший друг, готовый столкнуться лицом к лицу с чем угодно и кем угодно. Буду скучать каждую секунду каждого дня», — написала Кэти Колменарес.