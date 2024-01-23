Джиллиан Андерсон сыграет в «Троне 3» с Джаредом Лето

Подробности о персонаже Андерсон пока не разглашаются, но Disney подтвердила, что Джаред Лето сыграет в фильме Ареса - вымышленного персонажа, который переходит из мира видеоигр на планету Земля, сообщает Deadline.

В августе 2023 года сообщалось, что производство фильма "Трон 3" было поставлено на паузу из-за забастовки актеров и сценаристов. Более того, из проекта были уволены 150 человек.