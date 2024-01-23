Джиллиан Андерсон сыграет в «Троне 3» с Джаредом Лето
Актриса Джиллиан Андерсон ("Секретные материалы", "Сексуальное просвещение") присоединилась к касту третьей части научно-фантастической франшизы "Трон" от Disney. Проект носит название "Трон: Арес".
Подробности о персонаже Андерсон пока не разглашаются, но Disney подтвердила, что Джаред Лето сыграет в фильме Ареса - вымышленного персонажа, который переходит из мира видеоигр на планету Земля, сообщает Deadline.
В фильме также снимутся Эван Питерс ("Мейр из Ист-Тауна", "Люди Х: Дни минувшего будущего"), Грета Ли ("Прошлые жизни") и Джоди Тернер-Смит ("Анна Болейн"). Режиссер картины - Хоаким Роннинг, снявший драму "Кон-Тики",вторую "Малефисенту" и пятых "Пиратов карибского моря".
В августе 2023 года сообщалось, что производство фильма "Трон 3" было поставлено на паузу из-за забастовки актеров и сценаристов. Более того, из проекта были уволены 150 человек.