Звезда «Слова пацана» рассказал, с кем бы пошел на свидание

Сыгравший Пальто в «Слове пацана» актер Леон Кемстач признался, что пошел бы на свидание со звездой реалити-шоу и моделью Кайли Дженнер. Об этом артист заявил в интервью изданию «Сноб».

«Но, честно признаться, мне сейчас не до отношений. По мне, в 15 лет бессмысленно встречаться, ведь в большинстве случаев это ни к чему не приводит», — заявил звезда.

По словам юного артиста, у отношений в молодом возрасте чаще всего нет будущего, но в то же время они могут оставить человеку «не всегда безобидный осадок». Он заявил, что если старшее поколение могло построить семью еще со своей первой любовью и вместе состариться, то нынешнее поколение он назвал другим.