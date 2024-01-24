«Не смогу стать идеальной мамой»: Пересильд рассказала о воспитании двух дочерей

— Я Золушка, которая штопала, штопала и что-то наштопала. Но это не означает, что раз я прошла это, то моим детям тоже надо выдать такие же рваные платья и заставить их ходить в лаптях. У них своя история, — сказала Пересильд в рамках подкаста «Культурная страна».