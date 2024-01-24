«Не смогу стать идеальной мамой»: Пересильд рассказала о воспитании двух дочерей
Юлия Пересильд — одна из самых востребованных актрис российского кинематографа, которая многого добилась сама. Артистка открыто говорит, что старается поддерживать дочерей Анну и Марию в их желании сниматься в кино.
— Я Золушка, которая штопала, штопала и что-то наштопала. Но это не означает, что раз я прошла это, то моим детям тоже надо выдать такие же рваные платья и заставить их ходить в лаптях. У них своя история, — сказала Пересильд в рамках подкаста «Культурная страна».
39-летняя актриса уверена, что ребенку непросто расти в звездной семье. Так, часто дети оказываются в тени своих знаменитых родителей. По мнению Юлии, задача любого родителя — стараться не обременять своего ребенка. Пересильд также призналась, что из-за загруженного графика артистка не всегда может уделить внимание дочерям.
— Той идеальной мамой, про которую пишут в книжках, я не смогу стать. Моя профессия не предполагает такого подробного и внимательного общения со своими детьми, — заключила она.
14-летняя дочь Юлии Пересильд Анна рассказала, как она получила роль школьницы Айгуль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». В декабре девушка призналась, что реакция сверстников и родителей на ее участие в проекте была неоднозначной. Звезда рассказала, что сейчас ее окружение по-разному относится к сериалу: одни поддерживают актрису, другие неоднозначно восприняли ее роль и саму картину.