Ужастик Стивена Содерберга «размазал» Люси Лью
Недавно вышедший мистический хоррор американского режиссера Стивена Содерберга «Присутствие» снят от «лица» привидения. По словам одной из главных актрис фильма Люси Лью, ей было невообразимо страшно пересматривать ленту.
Содерберг использовал довольно необычный для съемки ужастиков прием, чтобы зрители испытывали тревогу из-за непредсказуемых действий в фильме, пишет КГ-Портал.
Актриса Люси Лью призналась, что итоговая версия ленты произвела на нее неизгладимое впечатление.
«Меня просто "размазало". Я так реагировала во время просмотра, как будто и не играла в фильме», — поделилась голливудская звезда.
Помимо Люси Лью, в «Присутствии» также снялись актеры Крис Салливан, Джулия Фокс и Уэст Малхолланд.
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