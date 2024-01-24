Актриса Энн Хэтэуэй ушла со съемки из-за протеста в глянце

Голливудская актриса Энн Хэтэуэй покинула съемку журнала Vanity Fair после того, как узнала о забастовке сотрудников издательского дома Condé Nast. Об этом сообщает Variety.

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«Они еще даже не начали фотографироваться. Как только Энн Хэтэуэй узнала о том, что происходит, она просто встала с прически и макияжа и ушла», — рассказал источник издания.

23 января более 400 сотрудников издательского дома Condé Nast объявили забастовку по причине нарушения трудового законодательства. Генеральный директор компании решил сократить количество рабочих мест на 5%. После этого сотрудники устроили 24-часовой митинг около офиса в Нью-Йорке. Эту дату они выбрали, поскольку в этот день объявляли номинантов на премию «Оскар». Энн Хэтэуэй стала первой актрисой, которая поддержала забастовку.

В компанию Condé Nast входят такие издания, как Vogue, Glamour, Allure, Vanity Fair, GQ, Architectural Digest, The New Yorker и не только.

В декабре 2023 года Энн Хэтэуэй призналась, что могла сыграть главную роль в фильме «Барби». Однако Warner Bros. выбрали Марго Робби на роль куклы компании Mattel.