Колин Ферт исполнит главную роль в мини-сериале про авиакатастрофу

Знаменитый английский актер и по совместительству лауреат «Оскара» Колин Ферт подписал контракт со стрим-сервисом Peacock и каналом Sky, которые будут заниматься производством пятисерийной драмы «Локерби».

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Мини-сериал расскажет о крушении самолета Boeing 747 в 1988 году над шотландским городком Локбери. Тогда воздушный транспорт, летевший из Франкфурта в Детройт, взорвали террористы. В результате крушения авиасудна трагически погибли 270 человек.

Колин Ферт в предстоящей ленте сыграет доктора Джима Свайра, чья дочь находилась в самолете. Главный герой вместе со своей женой начнет собственное расследование, добиваясь справедливости от властей, сообщает Deadline.