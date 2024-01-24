$88.28+0.3696.17+0.34
Войти в почту

Колин Ферт исполнит главную роль в мини-сериале про авиакатастрофу

Знаменитый английский актер и по совместительству лауреат «Оскара» Колин Ферт подписал контракт со стрим-сервисом Peacock и каналом Sky, которые будут заниматься производством пятисерийной драмы «Локерби».

Колин Ферт исполнит главную роль в мини-сериале про авиакатастрофу
© globallookpress

Мини-сериал расскажет о крушении самолета Boeing 747 в 1988 году над шотландским городком Локбери. Тогда воздушный транспорт, летевший из Франкфурта в Детройт, взорвали террористы. В результате крушения авиасудна трагически погибли 270 человек.

Колин Ферт в предстоящей ленте сыграет доктора Джима Свайра, чья дочь находилась в самолете. Главный герой вместе со своей женой начнет собственное расследование, добиваясь справедливости от властей, сообщает Deadline.

Режиссёром драмы выступит Отто Батхерст, известный по сериалу «Острые козырьки».

Актеры
Оскар
Отто Батхерст
Колин Ферт
Главное из мира кино
Больше новостей
Рамблер: главные новости