Что стало с главной звездой «Ворониных»

Заслуженный артист России Станислав Дужников активно снимается в кино и играет в театре. Что известно про его личную жизнь, в каких проектах сейчас задействован звезда «Ворониных»?

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Чем известен Дужников

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Станислав Дужников родился 17 мая 1973 года в Саранске. По окончании школы поступил в Саранское училище культуры, но мечтал о Москве. В Театральное училище имени Щукина поступил с четвертой попытки.

Актер играл в Театре имени Гоголя, Театре п/р А. Джигарханяна (2001–2009). В 2009 году, после дебюта на сцене МХТ им. А. П. Чехова, был принят в труппу Художественного театра.

Дебют Дужникова в кино состоялся в 1995 году в фильме «Барышня-крестьянка». Также он снимался в проектах «Остановка по требованию», «Марш Турецкого», «Каменская-2», «Каменская-3», «Любовь-морковь», «Турецкий гамбит», «Давай поиграем», «Каменская-5», «Люди Шпака», «Пятница. 12», «Воронины», «Трамвай в Париж», «Каменская-6», «Метро», «Переводчик», «Ивановы-Ивановы», «ВСЛУХ!», «Оливье» и других. Всего в фильмографии артиста более 80 работ.

Ради звездной роли Лени Воронина в сериале «Воронины» Дужников набрал дополнительные 20 кг веса. Проект выходил на канале СТС с 2009 по 2019 год.

«Если бы меня не заинтересовал проект, я бы вряд ли пошел на такой шаг. Но „Воронины“ меня действительно „зацепили“. Я отдавал себе отчет в том, что лишние 20 кг необходимы для создания образа, в который мне предстояло вжиться», — делился он.

Что известно о личной жизни Дужникова

Первой женой Станислава Дужникова была актриса Кристина Бабушкина. Пара поженилась в 2005 году, в браке родилась дочь Устинья. В 2012 году супруги развелись.

В 2013 году Дужников начал встречаться с дизайнером Катериной Волгой. Влюбленные вместе по сей день, однако так и не узаконили отношения официально. При этом пара отпраздновала бракосочетание в индонезийском стиле, но юридической силы такая церемония не имеет.

Как Дужников смог похудеть

Станислав Дужников смог похудеть на 40 кг. Актер ведет учет потребляемых калорий и следит за количеством белка, жиров, углеводов и аминокислот в своем рационе. Также он сократил количество соли, которая задерживает жидкость в организме.

Дужников отмечает, что предпочитает домашнюю еду и носит ее на съемки. Он занимается спортом, чаще всего плаванием, и ходит в баню.

«Главное — не есть на ночь и заниматься спортом. Не профессиональным, а фитнесом», — объяснял артист.

Дужников подчеркивал, что «никогда не был толстым».

«Я никогда не был толстым! А то, что набрал такую комплекцию, так это для съемок нужно. Я уже шесть раз худел и столько же раз набирал вес. В общем, это не моя недисциплинированность в принятии алкогольных напитков или большого количества еды — того, от чего я, в принципе, поправляюсь», — признался звезда «Ворониных».

Чем сейчас занимается Дужников

Станислав Дужников продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Авлабар, или Новая Ханума», «№ 13D», «Дом» и «Игра в „Городки“».