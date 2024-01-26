Индийская актриса умерла в 47 лет от рака

25 января на 48-м году жизни скончалась Бхаватарини Раджа, прославленная индийская - в том числе болливудская - актриса и певица, записавшая сотни треков.

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Бхаватарини родилась в 1976 году в Мадрасе в музыкальной семье. В кинобизнесе дебютировала в 1984-м. Исполняла песни, написанные отцом и братьями - с огромным успехом. Писала музыку сама - с начала нулевых. Лауреат национальной кинопремии.

Как передает DH, артистка скончалась днем в четверг в Шри-Ланке, в Коломбо, где несколько последних месяцев "проходила аюрведическое лечение". Аюрведа - система т.н. альтернативной медицины, признанная лженаукой, но практикуемая значительной частью населения Индии.

Причиной смерти исполнительницы стал рак желудка четвертой стадии (по другим данным - печени).

Как передают СМИ, близкие долгое время скрывали от нее страшный диагноз, о котором она в результате узнала слишком поздно.