Снигирь рассказала о ссорах с Цыгановым на съемках «Мастера и Маргариты»

«У нас были такие истории, что пока мы доехали до площадки, то поссорились по поводу сцены, которую сейчас будем снимать, так, что даже не разговаривали. Забавно, потому что у нас была какая-то милая сцена как раз. Миша Локшин сказал: «Господи, ну я так и знал, что вот это начнется», — рассказала Снигирь.