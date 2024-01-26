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Актриса Наталья Вавилова отмечает 65-летие

Эту девушку с бездонными голубыми глазами благодаря фильму «Москва слезам не верит» знает и любит вся страна. После выхода картины зрители не сомневались – Наталью Вавилову, сыгравшую дочь главной героини Александру, ждёт большое будущее в кино.

Актриса Наталья Вавилова отмечает 65-летие
© Нижегородская правда

Но, появившись всего в нескольких ролях, красавица исчезла с экранов. Роковая случайность прервала её карьеру. Счастье она нашла в другом. Удачный «Розыгрыш» Вообще-то родители Натальи надеялись, что она станет дипломатом и продолжит династию. Дипломатическим работником был её отец. Семья, в которой Наташа была пятым, самым младшим ребёнком, жила в престижном районе Москвы, недалеко от «Мосфильма». Это и предопределило её судьбу.

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В магазине 14-летнюю девочку с аристократичной внешностью заметила помощник режиссёра Юлии Солнцевой и пригласила на пробы. Родителям затея показалась авантюрной, но они не стали возражать. Так Вавилова получила свою первую роль – в фильме «Такие высокие горы». Одноклассники были в восторге от того, что их сверстница снялась в настоящем фильме.

А режиссёр Владимир Меньшов разглядел в Наталье будущую звезду и предложил ей главную роль в фильме «Розыгрыш». Он не ошибся: Вавилова, сыгравшая Таю Петрову, была как будто создана для этой роли – скромная, воспитанная, интеллигентная… На съёмках в неё влюбились буквально все. А после выхода «Розыгрыша» юные актёры проснулись знаменитыми.

Но несмотря на блестящее начало, родителям Натальи затея с кино перестала нравиться. Её записали на курсы при МИДе, которые должны были подготовить девочку к поступлению в МГИМО. Однако Меньшов позвонил снова. Трубку на его удачу взяла сама Наташа. Мысли о кино её вдохновляли гораздо больше, чем карьера дипломата. Поэтому на предложение сняться в фильме «Москва слезам не верит» она сразу ответила согласием. А на съёмки бегала тайно. Когда обман вскрылся, родители в гневе посадили дочь под домашний арест: ей разрешалось выходить только в школу, были запрещены прогулки и звонки по телефону.

Но Владимир Меньшов тоже сдаваться не собирался. Главным козырем в борьбе за юную звезду стал Алексей Баталов. Он в компании с Меньшовым отправился к родителям Натальи. Когда те открыли дверь и увидели на пороге знаменитого актёра, то сдались. Ну а после выхода фильма, получившего «Оскар», они окончательно смирились с выбором дочери. Вавилова бросила курсы при МИДе и поступила во ВГИК.

Однокурсники отмечали, что Наталья начисто была лишена звёздной болезни. Всегда серьёзная на занятиях, после учёбы она сразу уходила домой. И, конечно, продолжала сниматься в кино. Казалось, её звезда вот-вот разгорится ещё ярче.

Но всё сложилось иначе. Выпала из кадра Наталья всегда ответственно относилась к подготовке к съёмкам. Вот и ради роли в фильме «Николай Подвойский», где ей предстояло сыграть жену революционера, она освоила верховую езду. Специально занималась два месяца и уверенно держалась в седле. Но в один из съёмочных дней в Ярославле произошла трагическая ошибка. Работник ипподрома вывел не ту лошадь – с больной спиной, и она сбросила наездницу. Наталья оказалась в больнице с травмой позвоночника. Вскоре туда примчался и режиссёр Юрий Борецкий, умоляя не предавать огласке этот инцидент. Обещал ждать, пока она восстановится. А уже через пару недель взял другую актрису – студия должна была выполнять план.

Неизвестно, как Наталья смогла бы пережить эту историю, если бы её не поддержал любимый мужчина. К счастью, на тот момент он уже был рядом. Ещё на премьере фильма «Москва слезам не верит» в кинотеатре «Звёздный» Наталья познакомилась с однокурсником Владимира Меньшова, режиссёром Самвелом Гаспаровым. Несмотря на разницу в возрасте в 21 год, он влюбился в юную красавицу без оглядки.

Сам Гаспаров тоже был личностью весьма неординарной. Армянин, родом из Грузии, он попал в мир кино из… дальнобойщиков. Мать Самвела была пианисткой, работала тапёром в немом кино. А он сразу после школы сел за баранку грузовика. Параллельно писал рассказы. Там же, в Грузии, Гаспаров первый раз женился – на девушке, которую знал ещё со школы. Несмотря на рождение дочери Нино, семейная жизнь не клеилась. Развод стал точкой отсчёта его новой жизни.

Собрав все свои сбережения, Самвел сел на самолёт и рванул в Москву – чтобы прокутить все деньги и потом отправиться зарабатывать на Север. Но неожиданно попал в богемную компанию студентов. Среди них была актриса Екатерина Васильева, которая, прочитав его путевые заметки, решила показать их своему любимому преподавателю во ВГИКе Михаилу Ромму. Тот посоветовал Самвелу поступить к нему на курс. Так и началась его кинокарьера.

Очень скоро Гаспаров стал первым парнем на «Мосфильме». Всегда одет по последней моде – кожаная куртка, джинсы, кепка. «Красавец, денди и хулиган» – характеризовали его друзья.Самвел снимал о том, что знал. Дебютный фильм «Рейс первый, рейс последний» – о дальнобойщиках. Затем Гаспаров стал первым в стране режиссёром, снимавшим боевики: «Ненависть», «Забудьте слово «смерть», «Хлеб, золото, наган».

Кстати, в большинстве этих фильмов сыграла вторая жена режиссёра – актриса Ольга Кобелева. Их познакомили общие друзья из киношной среды. В замужестве она взяла фамилию Гаспарова, стала музой и верной соратницей мужа.Но после знакомства с Натальей Самвелу пришлось выбирать. И он не колебался ни минуты: оформил развод и женился снова. На этот раз навсегда. Счастливы вместе История с падением на съёмках перевернула их жизнь. Наталье пришлось восстанавливаться и физически, и психологически. Чтобы поддержать жену, Самвел увёз её в большой автомобильный тур по Европе. Но и потом вернуться к привычному укладу не получилось.Творческая пауза затянулась. Гаспаров снял жену в своём новом фильме «Стервятники на дорогах». Потом Вавилова появилась в небольшой роли в фильме «Дело Сухово-Кобылина». И закончила карьеру. Ей на тот момент было всего 32 года.

Впрочем, на это решение повлиял не только её душевный надлом, но и общая ситуация. Советский кинематограф закончился вместе со страной, а в новом русском кино девушки с тонкой душевной организацией не были востребованы. Вавиловой много раз предлагали вернуться в кино. «То проституток играть, то в «мыльных сериалах». Ничего, что Наташу заинтересовало бы. Она ведь серьёзная актриса и женщина», – объяснял Гаспаров.Сам он приспособился к постсоветской реальности гораздо лучше. Друзья вспоминают, что у Самвела всегда были связи в самых разных сферах. Он обладал организаторскими способностями, умел крутиться. В 90 е годы именно это и требовалось. Гаспаров работал в сфере финансов, недвижимости и даже организовывал в Москве концерт Майкла Джексона.

Он любил дорогие вещи. Когда Никита Михалков начал ездить на «Мерседесе», Самвел добился, чтобы ему пригнали такой же.Наталья была с ним как за каменной стеной. Они купили дом на Рублёвке, и она полностью посвятила себя семье: занималась кулинарией, увлекалась цветоводством и с гордостью показывала гостям свой сад. А ещё они с мужем занимались благотворительностью, помогали детям в детдомах.

К сожалению, своих наследников у пары не появилось. Поговаривали, что во время злосчастного падения с лошади Наталья ждала малыша, но сохранить ребёнка не удалось. Сами супруги никогда не комментировали эту информацию.У них сложились прекрасные отношения с дочерью Самвела и племянниками Натальи.

Правда, примерно пять лет назад Наталья Дмитриевна и Самвел Артурович продали свой гостеприимный дом и перебрались в столицу. С возрастом содержать личное хозяйство стало сложнее – всё-таки режиссёру было уже за 80. В последнее время он болел, перенёс операцию по поводу язвы, готовился к выписке, но ковид его подкосил.

В 2020 году Самвела Гаспарова не стало. А Наталья Вавилова превратилась в ещё большую затворницу и выходит в основном только в магазин и в церковь.

По наказу мужа о Наталье заботятся друзья и родные. С ними, вероятно, она и отметит свой 65-летний юбилей 26 января. А для большинства из нас она так и остаётся девушкой с прекрасными глазами.

Лариса Плахина

Ранее сайт Pravda-nn.ru рассказал, что нижегородская актриса Ирина Пегова продолжает удивлять фанатов новым имиджем.

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Хлеб, золото, наган
Розыгрыш
Оскар
Москва слезам не верит
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