«Не только Джон Сноу»: где еще снимался Кит Харингтон
Имя британского актера Кита Харингтона известно по всему миру благодаря его роли в уже почти легендарном сериале "Игра престолов". В знаменитом проекте актер исполнил роль бастарда Эддарда Старка – Джона Сноу. Однако если Кит ассоциируется у зрителей только с "Игрой престолов", скорее всего, такие люди просто не видели других работ артиста.
В этом материале "Рамблер" расскажет о кинолентах, где Харингтон так же прекрасно справился со своей работой.
Фильм «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована»
- Год: 2018
- Страны: Канада, Великобритания
- Режиссер: Ксавье Долан
- Актеры: Кит Харингтон, Сьюзен Сарандон, Натали Портман, Тандиве Ньютон, Джейкоб Тремблей и другие
В сюжете картины таинственная история телевизионного актера Джона Ф. Донована, тело которого обнаруживают в отеле. Распространяется информация, что актер умер от передозировки наркотиками, однако доказательств этому утверждению нет. Спустя много лет после его смерти, в свет выходит книга, в которой опубликована долгая переписка Донована с 11-летним школьником. Благодаря ей начинает проясняться, как, пока ребенок шел к свету, актер медленно угасал.
Сериал «Современная любовь»
- Годы: 2019-2021
- Страна: США
- Режиссеры: Джон Карни, Том Холл, Логан Джордж, Селин Хелд и другие
- Актеры: Энн Хэтэуэй, Кит Харингтон, Минни Драйвер, Джулия Гарнер, Оливия Кук, Гарри Карр, Эндрю Скотт и другие
Сериал рассказывает истории отношений самых разных людей, все они реальны. За основу взяты истории, о которых писали в колонке и подкасте The New York Times. Каждая серия призвана подсветить те или иные проблемы на разных стадиях романтических отношений в любых проявлениях.
Фильм «Помпеи»
- Год: 2014
- Страны: США, Германия
- Режиссер: Пол У. С. Андерсон
- Актеры: Кит Харингтон, Кифер Сазерленд, Эмили Браунинг, Кэрри-Энн Мосс, Джессика Лукас и другие
Работа, которая внесла огромный вклад в мировую славу Кита Харингтона. Здесь он исполнил роль гладиатора Майло, который был рабом, влюбленным в Кассию. Это история гибели Помпей, которая строится вокруг любовных отношений.
Актерам пришлось приложить немалые усилия, чтобы их внешний вид соответствовал их ролям. Также особое внимание создатели уделили декорациям – компьютерной графики в ленте довольно мало.