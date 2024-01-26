«Не только Джон Сноу»: где еще снимался Кит Харингтон

Имя британского актера Кита Харингтона известно по всему миру благодаря его роли в уже почти легендарном сериале "Игра престолов". В знаменитом проекте актер исполнил роль бастарда Эддарда Старка – Джона Сноу. Однако если Кит ассоциируется у зрителей только с "Игрой престолов", скорее всего, такие люди просто не видели других работ артиста.

В этом материале "Рамблер" расскажет о кинолентах, где Харингтон так же прекрасно справился со своей работой.

Фильм «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована»

Год: 2018

Страны: Канада, Великобритания

Режиссер: Ксавье Долан

Актеры: Кит Харингтон, Сьюзен Сарандон, Натали Портман, Тандиве Ньютон, Джейкоб Тремблей и другие

В сюжете картины таинственная история телевизионного актера Джона Ф. Донована, тело которого обнаруживают в отеле. Распространяется информация, что актер умер от передозировки наркотиками, однако доказательств этому утверждению нет. Спустя много лет после его смерти, в свет выходит книга, в которой опубликована долгая переписка Донована с 11-летним школьником. Благодаря ей начинает проясняться, как, пока ребенок шел к свету, актер медленно угасал.

Сериал «Современная любовь»

Сериал рассказывает истории отношений самых разных людей, все они реальны. За основу взяты истории, о которых писали в колонке и подкасте The New York Times. Каждая серия призвана подсветить те или иные проблемы на разных стадиях романтических отношений в любых проявлениях.

Фильм «Помпеи»

Год: 2014

Страны: США, Германия

Режиссер: Пол У. С. Андерсон

Актеры: Кит Харингтон, Кифер Сазерленд, Эмили Браунинг, Кэрри-Энн Мосс, Джессика Лукас и другие

Работа, которая внесла огромный вклад в мировую славу Кита Харингтона. Здесь он исполнил роль гладиатора Майло, который был рабом, влюбленным в Кассию. Это история гибели Помпей, которая строится вокруг любовных отношений.