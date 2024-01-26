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«Не только Джон Сноу»: где еще снимался Кит Харингтон

Имя британского актера Кита Харингтона известно по всему миру благодаря его роли в уже почти легендарном сериале "Игра престолов". В знаменитом проекте актер исполнил роль бастарда Эддарда Старка – Джона Сноу. Однако если Кит ассоциируется у зрителей только с "Игрой престолов", скорее всего, такие люди просто не видели других работ артиста.

В этом материале "Рамблер" расскажет о кинолентах, где Харингтон так же прекрасно справился со своей работой.

Фильм «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована»

В сюжете картины таинственная история телевизионного актера Джона Ф. Донована, тело которого обнаруживают в отеле. Распространяется информация, что актер умер от передозировки наркотиками, однако доказательств этому утверждению нет. Спустя много лет после его смерти, в свет выходит книга, в которой опубликована долгая переписка Донована с 11-летним школьником. Благодаря ей начинает проясняться, как, пока ребенок шел к свету, актер медленно угасал.

Сериал «Современная любовь»

Сериал рассказывает истории отношений самых разных людей, все они реальны. За основу взяты истории, о которых писали в колонке и подкасте The New York Times. Каждая серия призвана подсветить те или иные проблемы на разных стадиях романтических отношений в любых проявлениях.

Что пришлось пережить Эмилии Кларк ради съемок в «Игре престолов»

Фильм «Помпеи»

  • Год: 2014
  • Страны: США, Германия
  • Режиссер: Пол У. С. Андерсон
  • Актеры: Кит Харингтон, Кифер Сазерленд, Эмили Браунинг, Кэрри-Энн Мосс, Джессика Лукас и другие

Работа, которая внесла огромный вклад в мировую славу Кита Харингтона. Здесь он исполнил роль гладиатора Майло, который был рабом, влюбленным в Кассию. Это история гибели Помпей, которая строится вокруг любовных отношений.

Актерам пришлось приложить немалые усилия, чтобы их внешний вид соответствовал их ролям. Также особое внимание создатели уделили декорациям – компьютерной графики в ленте довольно мало.

Актеры
Видео
Игра престолов
Помпеи
Джессика Лукас
Джейкоб Тремблей
Джулия Гарнер
Джон Карни
Эмили Браунинг
Оливия Кук
Минни Драйвер
Кит Харингтон
Сьюзен Сарандон
Джон Сноу
Эмилия Кларк
Эндрю Скотт
Энн Хэтэуэй
Натали Портман
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