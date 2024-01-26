Киану Ривза запечатлели на костылях

На съемках комедии Good Fortune в Лос-Анджелесе 59-летний голливудский актер Киану Ривз был сфотографирован на костылях. На снимке видно, как к левому колену Киану прикреплен мешок со льдом.

Ранее Киану Ривз поделился воспоминаниями о научно-фантастическом боевике 1999 года «Матрица» сестер Вачовски. В подкасте «Искусство действия» он рассказал, что спустя 4 месяца после начала съемок, у него начались сильные боли в шее, из-за которых ему пришлось носить шейный корсет. Как оказалось, еще во время работы над картиной «Цепная реакция» ему делали уколы в позвоночник, так как у него была обнаружена грыжа межпозвонкового диска.