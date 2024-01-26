Эдвард Нортон сыграет в байопике о Бобе Дилане вместо Камбербэтча
Лауреат премии «Золотой глобус» Эдвард Нортон перевоплотится в фолк-певца Пита Сигера в предстоящем фильме о Бобе Дилане «A Complete Unknown» режиссера Джеймса Мэнголда.
Бенедикт Камбербэтч покинул проект из-за сложностей с расписанием, сообщает Deadline. Съемки новой ленты о молодом Бобе Дилане начнутся в Нью-Йорке в марте.
Главную роль в киноленте сыграет Тимоте Шаламе, а его возлюбленной выступит Эль Фаннинг, которая примерит на себя образ студентки и художницы Сильвии Руссо.
Как признался артист, чтобы лучше узнать музыканта, он переслушал большое количество его неизданных песен.
«Это могло бы вызвать ярость и гнев многих поклонников Боба, и это справедливо. У меня такое чувство, будто я держу золото или что то в этом роде», — сказал актер.
Кроме этого, известно, что Шаламе будет самостоятельно исполнять вокальные партии во время съемок байопика.