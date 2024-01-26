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Звезда «Игры престолов» Кит Харингтон станет продюсером «британского вестерна»

Британский актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в «Игре престолов», будет продюсером сериала-триллера «Империя грязи». Кроме того, звезда может также исполнить в нем главную роль, сообщает Deadline.

Звезда «Игры престолов» Кит Харингтон станет продюсером «британского вестерна»
© globallookpress

По сюжету герою предстоит вернуться домой в родную деревню, где он не был более 15 лет, ради свадьбы дальнего родственника. Будучи среди семейства Гэллоуэи, персонаж Харингтона обнаружит, что его трагически погибший отец — владелец крупного наркотического бизнеса, который передал картель по наследству сыну. Протагонисту предстоит взять на себя управление наркоимперией и переосмыслить свои взгляды на жизнь.

«Гэллоуэи — это семья, борющаяся за выживание, борющаяся со своей идентичностью, травмами и бременем наследия, поскольку древние традиции сталкиваются с нравами современной Британии», — рассказали создатели шоу.

Сам актер описывает проект как «очень британский вестерн». В сериале будет восемь эпизодов.

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