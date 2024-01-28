У звезды «Клюквенного щербета» случился инсульт

В последнее время у 61-летнего актера Сеттара Танрыогена, звезды сериала «Клюквенный щербет», график невероятно загруженный. Возможно, это и сыграло свою трагическую роль. В пятницу, 26 ноября, актер потерял сознание, после чего был доставлен в клинику. Врачи диагностировали у него инсульт, после чего актеру была проведена экстренная операция пор удалению аневризмы.

Сейчас Танрыоген уже пришел в себя после операции, но врачи говорят, что ему придется провести в клинике еще несколько дней. Удивительно, что в эти не самые радостные события мистическим образом совпали с сюжетом "Клюквенного щербета'. В последнем эпизоде герой Сеттара переживает сердечный приступ и попадает в больницу. Многие увидели в этом не очень хороший знак и посоветовали актеру беречь себя, а сценаристам — быть поаккуратнее с героями.