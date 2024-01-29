Олешко вспомнил, как поправился на девять килограммов

Актерам нередко приходится идти на кардинальные изменение внешности ради ролей. Кому-то нужно экстренно сбросить вес, кто-то идет в зал, чтобы накачаться, а некоторые, наоборот, получают долгожданную свободу в питании. Таким счастливчиком стал актер Александр Олешко, набравший ради роли Немировича-Данченко в фильме «Хитровка. Знак четырех» девять килограммов.

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Тот период жизни артист вспоминает с теплотой.

«Это было прекрасно, был счастливый момент, когда я мог на ночь есть пирожки, торты», — пояснил Олешко корреспонденту «Пятого канала».

А вот вернуться в форму, по признанию Александра, было намного сложнее. Для этого ему потребовалась самодисциплина. К счастью, организм все-таки отдал лишние килограммы, позволив артисту вернуться в привычный вес.

Свое тело актер воспринимает как инструмент и готов ради роли не только поправиться, но и похудеть. Он неоднократно делился своими способами сбросить несколько лишних кило: для этого Олешко отказывается от привычных блюд, переходя на детское питание. И с нетерпением ждет завершения съемок, чтобы вернуться к любимому меню.