Умерла игравшая у Феллини актриса Сандра Мило

Итальянская актриса Сандра Мило умерла в возрасте 90 лет. Об этом в понедельник, 29 января, сообщило агентство ANSA.

— Она скончалась у себя дома, среди любви своих близких, как и просила, — говорится в сообщении.

Сандру Мило называли одной из муз режиссера Федерико Феллини: она сыграла главные роли в его кинокартинах «Восемь с половиной» и «Джульетта и духи». Она также работала с другими знаменитыми итальянскими кинорежиссерами, в частности с Роберто Росселлини.