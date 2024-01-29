США, осуждение СВО, Кончаловский: где сейчас актриса Елена Коренева

Актриса Елена Коренева прославилась благодаря съемкам в картинах «Романс о влюбленных», «Покровские ворота», «Тот самый Мюнхгаузен».

Как сейчас живет артистка, какие известны последние новости о ней?

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Чем сейчас занимается Елена Коренева

Елена Коренева в 70 лет продолжает сниматься в кино и играть в театрах. На настоящий момент актриса задействована в постановке «Убить царя». В 2024 году с ней состоится премьера детективного сериала «Тайга».

В 2022 году она снялась в ленте «Первые встречные» и появилась в роли бабушки главной героини Марии в сериале «Монастырь» с Настей Ивлеевой. Елена Коренева не состоит в браке и не имеет детей.

«У меня нет звания, дачи, машины. Я официально не состою в браке, у меня нет детей. Я не то что свободна. А, скажем так, чувствую себя неплохо. Мне нравится, что очень многое уже не является для меня задачей и не надо за это бороться в силу возраста. Например, мне все равно, замужем я или нет», — сказала она 7days.ru.

Что говорила Елена Коренева про СВО

Елена Коренева после начала спецоперации приняла участие в видеоролике, записанном кинематографистами, выступающими против проведения СВО. Актриса 26 февраля 2022 года заявила, что возмущена сложившейся ситуацией и переживает за жителей Украины.

«Очень у многих там родственники, друзья. Там работают наши актеры, наши группы. Я сама была прошлым летом в Киеве два месяца и снималась там в сериале, который должен пойти по одному из наших центральных каналов телевидения», — отметила она.

Коренева выступила против спецоперации и заявила, что Украина хочет идти по «европейскому пути, а не по российскому».

«Они сделали свой выбор, и это их полное право. Они хотят жить по европейскому образцу», — добавила она.

Что известно о жизни Кореневой в США

Елена Коренева в 1982 году вышла замуж за американца Кевина Мосса, который приехал в Россию изучать славистику и славянский фольклор. Вместе с супругом она улетела в США. Позднее актриса призналась, что эмигрировала не только из-за личной жизни, но и из-за излишнего внимания со стороны органов власти.

«Я чувствовала себя объектом — гримера, режиссера, костюмера. <...> К профессиональному кризису добавилось и то, что мной заинтересовались органы. Вызывали в МВД, в КГБ, просили рассказывать о том, что происходит в моем окружении, в котором были иностранцы. Заставили подписать бумагу, что я об этом никому, даже родным, не расскажу. В общем, от такой жизни я впала в депрессию», — рассказывала она.

Спустя несколько лет актриса развелась с американцем, когда он признался, что испытывает чувства к другой женщине. Тогда Коренева переехала в Нью-Йорк и устроилась на работу официанткой в детскую кофейню. Затем актриса работала в компании по продаже золотых слитков и в ресторане «Самовар». Она прожила в Америке 11 лет и в 1993 году вернулась в Россию.

Что известно о романе Кореневой с Кончаловским

Отношения между режиссером Андреем Кончаловским и Еленой Кореневой начались после того, как он утвердил ее на главную роль в фильме «Романс о влюбленных», вышедшем в 1974 году.

«В него все влюблялись: гримерши, художники, актеры. Саша Градский, который писал музыку. Ну и я тоже влюбилась в Кончаловского. А он влюбился в меня. Начался роман, который продлился три года», — говорила Коренева.