Умерла итальянская актриса Сандра Мило
Итальянская актриса Сандра Мило, известная по фильмам режиссера Федерико Феллини, скончалась в возрасте 90 лет.
Прощание с артисткой состоится в церкви Санта-Мария-ин-Монтесанто, на Пьяцца-дель-Пополо 31 января в Риме, сообщает ANSA со ссылкой на семью артистки.
«Она мирно покинула нас, заснув в своей постели, как и просила, окруженная нашей любовью и любовью ее дорогих собак Джима и Леди», — рассказали дети Мило.
Всего Сандра Мило снялась примерно в 70 кинокартинах, дебютировав в 1950 годах. Особенной популярностью пользуются ленты «Восемь с половиной» и «Джульетта и духи» Федерико Феллини.
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