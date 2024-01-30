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Умерла итальянская актриса Сандра Мило

Итальянская актриса Сандра Мило, известная по фильмам режиссера Федерико Феллини, скончалась в возрасте 90 лет.

Умерла итальянская актриса Сандра Мило
© Фото: debora_ergas/Twitter

Прощание с артисткой состоится в церкви Санта-Мария-ин-Монтесанто, на Пьяцца-дель-Пополо 31 января в Риме, сообщает ANSA со ссылкой на семью артистки.

«Она мирно покинула нас, заснув в своей постели, как и просила, окруженная нашей любовью и любовью ее дорогих собак Джима и Леди», — рассказали дети Мило.

Всего Сандра Мило снялась примерно в 70 кинокартинах, дебютировав в 1950 годах. Особенной популярностью пользуются ленты «Восемь с половиной» и «Джульетта и духи» Федерико Феллини.

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