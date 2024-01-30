Умер звезда сериала «Ферма Эммердейл» Ричард Ховард

Британский актер Ричард Ховард скончался в возрасте 79 лет.

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По словам агентов артиста, он покинул свет «из-за непродолжительной болезни». Наследство актера будет распределяться между сыном, тремя падчерицами и девятью внуками Ховарда, сообщает DailyMail.

Помимо съемок в кино, где он прославился благодаря роли викария Боба Джерома в сериале «Ферма Эммердейл», Ричард Ховард выступал на сцене репертуарного театра, Оксфордского театра и Королевского придворного театра.