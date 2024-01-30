Роберт Дауни-младший запускает новую кофейную компанию

Номинант на премию «Оскар» рассказал о своей кофейной компании в интервью People.

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Звезда, которая только что получила свою третью номинацию на «Оскар» за роль в «Оппенгеймере» Кристофера Нолана, очень любит кофе.

Роберт Дауни-младший запускает новую компанию по производству счастливого кофе, которая предлагает широкий спектр цельных зерен, молотого, растворимого кофе и капсул, совместимых с кофемашинами. Актер, в душе «многозадачный человек», в течение двух лет развивал компанию вместе с предпринимателем Крейгом Дубицки (прославившимся бальзамом для губ EOS и стоматологической продукцией Hello). Вместе они надеются внести радость на рынок.

Упакованные в футуристические, эргономичные капсулы смеси счастливого кофе доступны в легкой, средней и темной степени обжарки с вызывающими улыбку вкусовыми характеристиками, включая «неожиданные нотки, такие как какао и удовлетворение», «нотки кешью и восторга» и «поджаренные бискотти и легкомыслие». Цены начинаются от 10 долларов.

Дауни-младший вспоминает, что любовь к классическому горячему напитку возникла еще в детстве.

«Для меня это семья, — говорит он. — Это дом. Этот утренний кофе ассоциируется у меня с мамой, которая собирается отвезти меня в школу».