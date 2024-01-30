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Умерла бразильская актриса Жандира Мартини

Об этом сообщил ее близкий друг Маркос Карузо, передает Splash.

Умерла бразильская актриса Жандира Мартини
© Кадр из сериала "Клон"

Актриса скончалась в возрасте 78 лет. Причина смерти пока неизвестна, однако некоторые издания ранее сообщали о том, что Жандира Мартини боролась с раком легких.

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Актриса прославилась после своей игры Теодоры Абдала в "Sassaricando" в 1987 году. Но у Жандиры были и другие запоминающиеся роли, например, роль горничной Зораиды из сериала "Клон".

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