Умерла бразильская актриса Жандира Мартини

Об этом сообщил ее близкий друг Маркос Карузо, передает Splash.

© Кадр из сериала "Клон"

Актриса скончалась в возрасте 78 лет. Причина смерти пока неизвестна, однако некоторые издания ранее сообщали о том, что Жандира Мартини боролась с раком легких.

Актриса прославилась после своей игры Теодоры Абдала в "Sassaricando" в 1987 году. Но у Жандиры были и другие запоминающиеся роли, например, роль горничной Зораиды из сериала "Клон".