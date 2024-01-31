Актер Деревянко рассказал о съемках в гробу для фильма «Конец славы»

Актер театра и кино Павел Деревянко рассказал о процессе съемок в гробу для фильма «Конец славы». Его слова приводит KP.RU.

По его словам, съемочный процесс одной из ключевых сцен картины длился восемь дней.

«Мне нравилось. Я ощущал покой, умиротворение… Хороший сон. А клаустрофобией я не страдаю. Все прошло гладко», - признался Деревянко.

Актер отметил, что в гробу рядом с ним лежала бутылка водки, которая, по сюжету, была необходима герою. Комедия «Конец славы» выходит в прокат 1 февраля, Деревянко сыграл в ней главную роль. Режиссер - Марюс Вайсберг, известный российским по фильмам «Любовь в большом городе», «Бабушка легкого поведения», «8 новых свиданий».