Пол Мескаль и Джесси Бакли сыграют главные роли в фильме Хлои Чжао «Хэмнет»

Пол Мескаль сыграет молодого Уильяма Шекспира в широкоэкранной версии романа Мэгги О'Фаррелл «Хэмнет», режиссером которой станет Хлоя Чжао, сообщает The Guardian.

© Кадр из фильма "Солнце мое"

Мескаль появится вместе с Джесси Бакли в роли жены Шекспира Энн Хэтэуэй по имени Агнес в книге, в которой рассказывается о гибели их 11-летнего сына от чумы.

В разговоре с Vogue, посвященном продвижению своего нынешнего фильма «Все мы незнакомцы», Мескаль назвал роман «разрушительным».

«Я не могу дождаться», продолжил он. «Если бы я сказал более молодой версии себя, что съемки будут в этом году, я бы не поверил».

Мескаль и Бакли снимались вместе в фильме Мэгги Джилленхол «Пропавшая дочь», но не делили экранное время.

Вскоре Бакли можно будет увидеть вместе с Оливией Колман из «Пропавшей дочери» в фильме «Злые письма»; и она, и Мескаль – недавние лауреаты премии Оливье – Бакли за «Кабаре» и Мескаль за «Трамвай Желание».

Чжао получила несколько «Оскаров» в 2021 году за свой третий фильм «Страна кочевников»; ее продолжение Marvel, «Вечные», было встречено менее восторженно.

«Хлоя — это тот человек, с которым мне не терпится покопаться в сорняках, — сказал Мескаль, — и проникнуть в головы этих персонажей».