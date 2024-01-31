Джека Блэка смутили первые плохие оценки «Братьев Супер Марио»

Они показали мне мультфильм за месяц до выхода. Я подумал: «Это успех». Я смеялся и на протяжении всей картины. А потом мультфильм вышел и получил ужасные отзывы. Я спросил: «А что вы вообще смотрели?». К счастью, мир не послушал Rotten Tomatoes, потому что получился один из самых больших хитов в истории.