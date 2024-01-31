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Джека Блэка смутили первые плохие оценки мультфильма «Братья Супер Марио»

Джек Блэк в недавнем интервью изданию Total Film рассказал, что его немного смутили самые первые оценки, которые получил мультфильм «Братья Супер Марио». Они, на удивление, оказались негативными.

Джека Блэка смутили первые плохие оценки «Братьев Супер Марио»
© Чемпионат.com

Актёр и комик был уверен, что после показов все будут в восторге от картины, но приятные впечатления от проекта разделили не все критики.

Они показали мне мультфильм за месяц до выхода. Я подумал: «Это успех». Я смеялся и на протяжении всей картины. А потом мультфильм вышел и получил ужасные отзывы. Я спросил: «А что вы вообще смотрели?». К счастью, мир не послушал Rotten Tomatoes, потому что получился один из самых больших хитов в истории.

Также Блэк отметил, что не может дождаться начала работы над фильмом по Minecraft, в котором он озвучит главного героя, Стива.

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Джек Блэк
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