Юлия Пересильд откровенно рассказала о трудностях актерской профессии

Юлия в личном блоге провела рубрику «вопрос/ответ», в ходе которой высказала свое мнение на различные ситуации и ответила на вопросы фолловеров.

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Один из подписчиков поинтересовался у Пересильд, как она относится к отказам в работе. Юлия не пропустила вопрос и рассказала о своих ощущениях и трудностях профессии.

По словам актрисы, у нее часто бывают отказы, и ей приходится с этим мириться.

«Отказов много. И до сих пор получаю. Это часть профессии. «Мы выбираем — нас выбирают». Это всегда больно. Надо уметь верить в себя, в свой талант», - откровенно рассказала Юлия.