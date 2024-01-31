Дэйзи Ридли отреагировала на негатив со стороны фанатов «Звездных войн»

Актриса Дэйзи Ридли, сыгравшая героиню Рей в «Звездных войнах», заявила, что ее сильно разочаровала реакция фанатов, когда она дебютировала в ленте «Звездные войны: Пробуждение Силы» в 2015 году.

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По словам голливудской звезды, фанаты разделились на два лагеря, где большинство были за то, что девушка не заслуживает той роли, которую получила, сообщает Deadline.

«Меня это до сих пор расстраивает. Грустно быть человеком, который не соответствует представлениям фанатов. Это заставило меня иначе взглянуть на вселенную “Звездных войн”», — призналась Дэйзи Ридли в подкасте Happy Sad Confused.

Актриса также снялась в лентах «Звездные войны: Последние джедаи» (2017) и «Звездные войны: Скайуокер. Восход» (2019).