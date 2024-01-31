Юлия Пересильд рассказала о поцелуе с мертвой крысой на съемках сериала

Сурова жизнь актера — на что только не приходится идти ради роли: то похудеть, то поправиться, то прически сменить или что похуже. А когда речь заходит о сценах с поцелуями, хорошего вообще бывает мало, ведь никогда не знаешь, с кем именно тебе придется сниматься.

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Актрисе Юлии Пересильд, к примеру, как-то довелось целовать в кадре мертвую крысу — об этом она поведала поклонникам в Инстаграме (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Отвечая на вопрос о самых необычных заданиях в кадре, Пересильд призналась, что на съемках сериала «Медиатор» она должна была оплакивать погибшую крысу своей героини, а затем поцеловать мертвое животное.

«Ни одно животное не пострадало. Реквизиторы купили уже мертвую крысу в зоопарке, а у нашей игровой крыски в этот день был заслуженный выходной», — предупредила актриса.