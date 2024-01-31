Джейк Джилленхол испугался коронавируса и сорвал съемки фильма за $30 млн

Режиссер Тома Бидеген рассказал, что американский актер Джейк Джилленхол устроил несколько странных выходок и сорвал съемки его долгожданного фильма бюджетом в $30 млн в 2021 году. Об этом он сообщил в интервью французскому журналу Technikart.

Съемки фильма — драмы о паре влюбленных, оказавшихся в ловушке на негостеприимном холодном острове, — первоначально должны были начаться осенью 2021 года. Режиссером должен был стать Тома Бидеген, а сценарий написала новичок Валентин Монтей. Для Бидегена, написавшего сценарий к таким фильмам, как «Пророк» и «Ржавчина и кость», это был бы первый шаг в голливудский кинематограф, а Джейк Джилленхол сыграл бы главную роль вместе с Ванессой Кирби (Марго Робби, Ана де Армас и Джоди Комер отказались).

Сценарий был написан, и казалось, что все идет по плану: были выбраны места для съемок в тихой части Исландии и начато строительство дорогостоящей декорации — некоего китобойного предприятия — на ближайшем побережье.

В первый же день, когда актеры и съемочная группа собрались вместе, Джилленхол заявил, что к месту встречи его должны отвезти на машине «ни красного, ни белого цвета». А на первом прочтении сценария Джилленхол и Кирби отнеслись к материалу неуважительно, читав свои реплики с карикатурным французским акцентом, что оскорбило режиссера.

На второй день Джилленхол заявил, что необходимо внести правки в сценарий. Он решил, что его герой воевал, был в спецотряде и занимался экстремальным выживанием. Актер также предложил, чтобы в одной из сцен фильма герой отшлепал рыбу. День закончился тем, что Джейк прислал Бидегену СМС со словами «Я тебя обожаю».

На третий день Джилленхол заявил, что это фильм не о любви между двумя людьми, а о любви к природе.

«Вскоре он поставил на своем компьютере речь Греты Тунберг, на фоне которой звучала рок-музыка, — вспоминает Тома. — Она длится четверть часа. Во время прослушивания он начинает рыдать и комментирует свои эмоции: «Я плачу, я плачу, это настоящие слезы! »

Потом свои правки начала вставлять и Кирби. Актриса пыталась уговорить режиссера убить главного героя в конце фильма, чтобы сделать картину более феминистской. Кирби начала плакать, умоляя сделать все, как она хочет, и стала записывать свою истерику на видео.

Точка кипения пришлась на четвертый день в Исландии. Съемочная группа отправилась на берег Атлантического океана, и Джилленхол решил в нем искупаться, несмотря на то, что температура воды составляла 3 ℃.

«Когда я вижу море, я иду купаться в море», — сказал актер.

Затем Джилленхол снова попросил изменить сценарий, а потом и вовсе впал в ярость, потому что испугался заболеть коронавирусом и заявил, что съемочной группе необходимо спать в автомобилях, чтобы не заразиться. После этого пути Бидегена и Джилленхола разошлись.

Через несколько недель после того, как проект резко оборвался, Ванесса Кирби попыталась выкупить сценарий у Бидегена, чтобы предпринять еще одну попытку снять фильм с Джилленхолом — но уже без Бидегена. Бидеген и его продюсер отказались.

У этой истории есть и счастливый конец: Бидеген переписал сценарий на французском языке, а на главные роли, которые когда-то занимали Джилленхол и Кирби, пригласил актеров Жиля Леллуша и Мелани Лоран. Фильм «Остров изгоев» вышел в декабре 2023 года.