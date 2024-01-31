Умер актер, сыгравший Страшилу в "черном" "Волшебнике страны Оз"

Скончался Хинтон Бэттл, американский актер театра, кино и ТВ, певец, танцор и хореограф.

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На экране Бэттл дебютировал в начале 1980-х, в его списке порядка шести десятков проектов: "Старые клячи по-американски", "Волшебный мир Диснея", "Баффи - истребительница вампиров" (демон Свит), "Прикосновение ангела", "Красный карлик", "Подмена", оригинальный "Квантовый скачок".

При этом главная роль артиста - Страшила в мюзикле "Волшебник" (The Wiz) и его версии на видео. За свою работу на Бродвее Бэттл трижды становился лауреатом "театрального "Оскара" - премии "Тони". Всего же "Волшебник", премьера которого состоялась в 1974-м, взял семь "Тони", включая в номинации "Лучший мюзикл".

The Wiz: The Super Soul Musical (полное название) - это редкий для тех лет пример бродвейской постановки с полностью черным кастом. Мюзикл - адаптация сказки про волшебника страны Оз "в контексте современной афроамериканской культуры".