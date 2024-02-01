Звезда «Игры престолов» пришла на вечеринку в оголяющем грудь топе

Британская актриса Мэйси Уильямс пришла на вечеринку Vanity Fair в откровенном образе. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Отмечается, что 26-летняя звезда, известная по роли Арьи Старк в сериале «Игра престолов», посетила мероприятие, проходившее в отеле Four Seasons. При этом она предстала перед камерами папарацци в полупрозрачном асимметричном топе, вырезы на котором частично обнажали грудь артистки.

Также знаменитость надела просторные бежевые брюки и остроносые черные туфли и дополнила образ миниатюрной белой сумкой, золотистыми серьгами-кольцами и массивным кольцом.